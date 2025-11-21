Токаев: Мы готовы принять участие в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном
Внешняя политика
- 21 ноября, 2025
- 15:02
Казахстан приветствует стремление Армении и Азербайджана к заключению мира.
Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира. Мы желаем успешного продолжения этого важного исторического процесса и всегда готовы принять участие в его продвижении. Данную позицию я вновь подтвердил в ходе сегодняшних переговоров (с премьер-министром Армении Николом Пашияном -прим. ред.), - сказал Касым-Жомарт Токаев", - заявил он.
