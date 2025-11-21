Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Токаев: Мы готовы принять участие в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 15:02
    Токаев: Мы готовы принять участие в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном

    Казахстан приветствует стремление Армении и Азербайджана к заключению мира.

    Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    "Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира. Мы желаем успешного продолжения этого важного исторического процесса и всегда готовы принять участие в его продвижении. Данную позицию я вновь подтвердил в ходе сегодняшних переговоров (с премьер-министром Армении Николом Пашияном -прим. ред.), - сказал Касым-Жомарт Токаев", - заявил он.

    Казахстан Азербайджан Армения мирный процесс Касым-Жомарт Токаев
    Tokayev: Bakı və İrəvan arasında sülh prosesinin irəliləməsində iştirak etməyə hazırıq
    Kazakhstan welcomes Armenia–Azerbaijan efforts toward a peace agreement

    Последние новости

    16:20
    Видео

    Пилот потерпевшего крушение истребителя на Dubai Airshow погиб - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:20

    Принята Бакинская декларация по расширению сотрудничества в сфере СМИ стран D-8

    Медиа
    16:15

    Brent подешевела до $62,34 за баррель

    Энергетика
    16:12

    Фон дер Ляйен: Поддержка Украины со стороны ЕС остается непоколебимой

    Другие страны
    16:12

    Госслужба: Ожидается принятие стратегических программ для приватизации крупных предприятий

    Бизнес
    16:10

    Премьеры Армении и Казахстана обсудили развитие торгово-экономических отношений

    В регионе
    16:05
    Фото
    Видео

    Возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-х работников Lake Hotel от удара током - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    15:55

    Руководитель Pakistan TV поддержал создание Центра медиамастерства D-8 в Баку

    Внешняя политика
    15:52

    Бора Байрактар: В Турции придают большое значение стратегической коммуникации

    Внешняя политика
    Лента новостей