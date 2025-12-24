Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В Баку проходит II Форум религиозных деятелей

    Религия
    • 24 декабря, 2025
    • 10:15
    В Баку проходит II Форум религиозных деятелей

    В Баку проходит II Форум религиозных деятелей Азербайджана.

    Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие представители соответствующих государственных структур и религиозные деятели, преподаватели религиозных учебных заведений, богословы и специалисты, а также руководящие лица уполномоченных государственных органов в религиозной сфере из Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

    На форуме на тему "Конституционные принципы государственно-религиозных отношений в Азербайджане: светскость и свобода совести" будут обсуждаться вопросы пропаганды таких фундаментальных конституционных ценностей, как светскость и свобода совести, права и обязанности религиозных деятелей, правовые и культурные аспекты государственно-религиозных отношений, профессиональное развитие религиозных деятелей, а также вопросы дальнейшего укрепления мультикультуральной, толерантной среды.

    В рамках форума будут организованы панельные дискуссии на темы "Мультикультурная система ценностей: правовые и культурные аспекты государственно-религиозных отношений", "Религиозное воспитание и просвещение в цифровой информационной среде", "Воспитание молодежи на фоне глобального влияния: современные методы и инновационные подходы" и "Роль религиозных общин в социально-духовном развитии женщин".

