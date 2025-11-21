Tokayev: Bakı və İrəvan arasında sülh prosesinin irəliləməsində iştirak etməyə hazırıq
Xarici siyasət
- 21 noyabr, 2025
- 15:15
Qazaxıstan Azərbaycan və Ermənistanın sülh müqaviləsi bağlamaq istəyini alqışlayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev bəyan edib.
"Qazaxıstan Ermənistan və Azərbaycanın sülh müqaviləsi bağlamaq istəyini alqışlayır. Biz bu mühüm tarixi prosesin uğurla davam etməsini arzulayırıq və həmişə onun irəliləməsində iştirak etməyə hazırıq. Bu mövqeyi bu gün aparılan danışıqlar zamanı yenidən təsdiq etdim", - bildirib.
Son xəbərlər
16:23
"Dubai Airshow"da qəzaya uğrayan qırıcının pilotu həlak olub - YENİLƏNİBDigər ölkələr
16:21
Fərid Osmanov: "Startaplarımızın qlobal bazarlara çıxışı prioritetimizdir"İKT
16:18
Azərbaycanla Vyetnam arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənibDigər
16:17
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılırDigər
16:12
Azərbaycan və İsrail arasında innovasiya sahəsində tərəfdaşlıq müzakirə olunubBiznes
16:05
Tunis Azərbaycandan neft alışını azaldıbEnergetika
16:05
Foto
Azərbaycan və Aİ-nin miqrasiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməsi müzakirə olunubDaxili siyasət
15:54
Premyer Liqa: "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlibFutbol
15:49