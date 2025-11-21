İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Tokayev: Bakı və İrəvan arasında sülh prosesinin irəliləməsində iştirak etməyə hazırıq

    Xarici siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 15:15
    Tokayev: Bakı və İrəvan arasında sülh prosesinin irəliləməsində iştirak etməyə hazırıq
    Kasım-Jomart Tokayev

    Qazaxıstan Azərbaycan və Ermənistanın sülh müqaviləsi bağlamaq istəyini alqışlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev bəyan edib.

    "Qazaxıstan Ermənistan və Azərbaycanın sülh müqaviləsi bağlamaq istəyini alqışlayır. Biz bu mühüm tarixi prosesin uğurla davam etməsini arzulayırıq və həmişə onun irəliləməsində iştirak etməyə hazırıq. Bu mövqeyi bu gün aparılan danışıqlar zamanı yenidən təsdiq etdim", - bildirib.

    Qazaxıstan Ermənistan Azərbaycan sülh
    Токаев: Мы готовы принять участие в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном
    Kazakhstan welcomes Armenia–Azerbaijan efforts toward a peace agreement

