Посольство: Трамп заявил о поддержке мирного процесса между Баку и Ереваном

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Армении в США.

Согласно информации, в Белом доме состоялась встреча президента США с новоназначенными послами иностранных государств, в которой принял участие и посол Армении в Вашингтоне Нарек Мкртчян.

"В ходе беседы посол Мкртчян поблагодарил президента Трампа за его последовательные усилия по содействию миру между Арменией и Азербайджаном, а также за историческое соглашение и документы, подписанные в Белом доме 8 августа",- говорится в публикации.

Трамп в разговоре с послом подтвердил свою поддержку мирному процессу.

Президент США также передал премьеру Армении Николу Пашиняну подарок с личным автографом за его усилия в продвижении мирного процесса на Южном Кавказе.