Посольство: Трамп заявил о поддержке мирного процесса между Баку и Ереваном
- 24 декабря, 2025
- 10:13
Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.
Как передает Report, об этом сообщило посольство Армении в США.
Согласно информации, в Белом доме состоялась встреча президента США с новоназначенными послами иностранных государств, в которой принял участие и посол Армении в Вашингтоне Нарек Мкртчян.
"В ходе беседы посол Мкртчян поблагодарил президента Трампа за его последовательные усилия по содействию миру между Арменией и Азербайджаном, а также за историческое соглашение и документы, подписанные в Белом доме 8 августа",- говорится в публикации.
Трамп в разговоре с послом подтвердил свою поддержку мирному процессу.
Президент США также передал премьеру Армении Николу Пашиняну подарок с личным автографом за его усилия в продвижении мирного процесса на Южном Кавказе.