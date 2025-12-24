Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Посольство: Трамп заявил о поддержке мирного процесса между Баку и Ереваном

    В регионе
    • 24 декабря, 2025
    • 10:13
    Посольство: Трамп заявил о поддержке мирного процесса между Баку и Ереваном

    Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство Армении в США.

    Согласно информации, в Белом доме состоялась встреча президента США с новоназначенными послами иностранных государств, в которой принял участие и посол Армении в Вашингтоне Нарек Мкртчян.

    "В ходе беседы посол Мкртчян поблагодарил президента Трампа за его последовательные усилия по содействию миру между Арменией и Азербайджаном, а также за историческое соглашение и документы, подписанные в Белом доме 8 августа",- говорится в публикации.

    Трамп в разговоре с послом подтвердил свою поддержку мирному процессу.

    Президент США также передал премьеру Армении Николу Пашиняну подарок с личным автографом за его усилия в продвижении мирного процесса на Южном Кавказе.

    Səfirlik: Tramp Bakı və İrəvan arasında sülh prosesini dəstəklədiyini bildirib
    Embassy: Trump says he supports peace process between Baku and Yerevan

