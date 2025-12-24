Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Энергетика
    • 24 декабря, 2025
    • 09:46
    Стоимость Brent превысила $62 за баррель

    Нефть торгуется в небольшом плюсе 24 декабря на фоне низкой активности рынка перед выходным по случаю Рождества в США, Европе, а также ряде азиатских стран.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    Февральские фьючерсы на Brent к 9:15 по бакинскому времени дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,13%) до $62,46 за баррель. Накануне Brent подорожала на $0,31 (0,5%), до $62,38 за баррель.

    Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,1 (0,17%), до $58,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,37 (0,64%), до $58,38 за баррель.

    Поддержку рынку накануне оказали данные о более значительном, чем ожидалось, повышении ВВП США в третьем квартале. Американская экономика в июле-сентябре выросла на 4,3% в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Темпы подъема ускорились по сравнению со вторым кварталом (+3,8%), и были максимальными за два года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал замедление роста до 3,3%.

