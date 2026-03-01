СМИ: Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 3 марта

Воздушное пространство Ирана может оставаться закрытым до первой половины дня 3 марта.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

"Согласно последним данным, воздушное пространство страны закрыто, ориентировочно, до 08:30 по всемирному времени 3 марта (12:30 по Баку)", - сказал собеседник агентства.

Ранее ожидалось, что полеты над страной могут возобновиться 1 марта в 12:30 по Баку.

Воздушное пространство Катара, Кувейта и Бахрейна останется закрытым, как ожидается, до 14:00. Также закрыты полеты над Ираком, Израилем, Сирией и ОАЭ.