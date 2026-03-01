Раскрыты имена погибших при ударах по Ирану высокопоставленных лиц

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Раскрыты имена высокопоставленных лиц, убитых в Иране в результате атак США и Израиля.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, в списке значатся верховный лидер Ирана Али Хаменеи, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур, советник верховного лидера Али Шамхани, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде.

    Отмечается, что имена других погибших будут раскрыты позднее.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. Иран в ответ выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, ВС Ирана атаковали 14 военных баз США, расположенных в странах Персидского залива.

    В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    İranda öldürülən yüksəkvəzifəli şəxslərin adları açıqlanıb

