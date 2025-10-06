The Korea Post: Азербайджан считает продвижение мирной повестки своим высшим долгом

Авторитетное южнокорейское издание The Korea Post опубликовало статью, посвященную историческому восстановлению территориальной целостности Азербайджана в ходе Второй Карабахской войны и последующим процессам в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, в публикации детально прослеживается путь Азербайджана к восстановлению исторической справедливости после десятилетий оккупации, а также достижения страны в постконфликтный период.

"За последние 5 лет Азербайджан добился значительного прогресса. Сегодня на освобожденные территории возвращается мирная жизнь, а разрушенные города и села восстанавливаются с использованием передовых технологий, в соответствии с самыми высокими международными стандартами", - подчеркивается в публикации The Korea Post.

Издание делает особый акцент на различных проблемах постконфликтного восстановления региона. В частности, отмечаются масштабные работы по разминированию территорий, работа по выяснению судеб пропавших без вести во время Первой Карабахской войны и обеспечению справедливого наказания лиц, ответственных за военные преступления против мирного населения.

The Korea Post особо отметила прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, который развивается благодаря усилиям Баку.

"Подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией представляет собой значительный прорыв на пути к окончательному закрытию главы более чем 30-летнего конфликта. В этот решающий момент, когда прочный мир близок как никогда, Азербайджан считает продвижение мирной повестки своим высшим долгом в память о своих героях Отечественной войны", - говорится в статье.