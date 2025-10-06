İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "The Korea Post": Azərbaycan sülh gündəliyinin təşviqini özünün ali borcu hesab edir

    Xarici siyasət
    • 06 oktyabr, 2025
    • 13:10
    The Korea Post: Azərbaycan sülh gündəliyinin təşviqini özünün ali borcu hesab edir

    Cənubi Koreyanın "The Korea Post" nəşri İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına və Cənubi Qafqaz regionunda sonrakı proseslərə həsr olunmuş məqalə dərc edib.

    "Report" xəbər verir ki, məqalədə onilliklərlə davam edən işğaldan sonra Azərbaycanın tarixi ədalətin bərpasına doğru yolu, həmçinin ölkənin münaqişədən sonrakı dövrdə əldə etdiyi nailiyyətlər ətraflı şəkildə qeyd edilib.

    "Son 5 il ərzində Azərbaycan əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edib. Bu gün azad edilmiş ərazilərdə dağıdılmış şəhər və kəndlər ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun olaraq, qabaqcıl texnologiyalardan istifadə edilərək bərpa olunur", - məqalədə vurğulanır.

    Bundan əlavə, regionun münaqişədən sonrakı bərpasının müxtəlif problemlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Məqalədə ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə miqyaslı işlər, Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş şəxslərin taleyinin aydınlaşdırılması və dinc əhaliyə qarşı hərbi cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin ədalətli cəzalandırılmasının təmin edilməsi xüsusilə qeyd olunur.

    "The Korea Post" Bakının səyləri sayəsində Azərbaycan və Ermənistan arasında inkişaf edən sülh prosesindəki irəliləyişi xüsusi vurğulayıb.

    "Azərbaycan və Ermənistan arasında Birgə Bəyannamənin imzalanması 30 ildən çox davam edən münaqişə fəslinin bağlanmasına doğru gedən yolda əhəmiyyətli irəliləyişi olub. Dayanıqlı sülhün yaxın olduğu bu həlledici məqamda Azərbaycan sülh gündəliyinin təşviqini Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarının xatirəsinə özünün ali borcu hesab edir", - məqalədə bildirib.

    "The Korea Post" Birgə bəyannamə SÜLH Azərbaycan Ermənistan
    The Korea Post: Азербайджан считает продвижение мирной повестки своим высшим долгом

    Son xəbərlər

    13:16

    III MDB Oyunları: Azərbaycan avarçəkənləri yarışı dörd medalla başa vurub

    Fərdi
    13:14
    Foto

    Bakıda "Azərbaycan Şəhərsalma Kampaniyası"nın təqdimatı keçirilib

    İnfrastruktur
    13:10

    "The Korea Post": Azərbaycan sülh gündəliyinin təşviqini özünün ali borcu hesab edir

    Xarici siyasət
    13:04

    Naxçıvanda 9 musiqi məktəbinin adı dəyişdirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:01

    Ukraynalı gimnast 20 yaşında vəfat edib

    Fərdi
    13:01

    Gəncədə avtomobil piyadaları vurub, ölən var

    Hadisə
    12:56

    Şimali Kiprin Prezidenti Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:55

    Fransa Baş nazirinin istefasından sonra avro ucuzlaşıb

    Maliyyə
    12:49

    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 4 % azaldıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti