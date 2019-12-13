Таможни стран ГУАМ подписали протоколы о намерениях об использовании блокчейн-технологий

В Киеве прошла встреча глав таможенных администраций государств-членов ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова) при участии Секретариата организации, сообщает Report со ссылкой на сайт ГУАМ.

В ходе заседания стороны обсудили результаты сотрудничества в таможенной сфере в 2019 году в рамках реализации проекта по содействию торговле и транспортировке в государствах-членах ГУАМ, а также отметили необходимость проведения мониторинга за внедрением заключенных международных договоров в таможенной сфере для дальнейшего упрощения таможенных процедур, усовершенствования процесса таможенного оформления и борьбы с таможенными правонарушениями.

Кроме этого, в рамках встречи глав правительств государств-членов ГУАМ были подписаны протоколы о намерениях между таможенными администрациями стран-членов ГУАМ – о взаимном признании уполномоченных экономических операторов и об использовании блокчейн-технологий при верификации сертификатов происхождения товаров, перемещаемых через государственные границы государств ГУАМ.

Стороны также договорились провести очередное заседание в 2020 году.