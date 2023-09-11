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Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ

Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ Роль Азербайджана в развитии Организации тюркских государств (ОТГ) ,безусловно, очень высока.
Внешняя политика
11 сентября 2023 г. 10:37
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ

Роль Азербайджана в развитии Организации тюркских государств (ОТГ), безусловно, очень велика.

Об этом Report заявил политолог, директор Казахстанского института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

"Это связано как с географическим расположением Азербайджана, который по сути находится в центре тюркского мира, так и личностью президента страны Ильхама Алиева, который отдает безусловный приоритет тюркскому вектору. Он одновременно поддерживает тесные отношения со всеми главами стран-членов организации, вносит огромный вклад в развитие тюркского сотрудничества", - сказал Т. Калиев.

По мнению политолога, ОТГ для входящих в организацию стран служит постоянной действующей площадкой, где принимаются новые решения по сближению их экономик и культур.

"Наши страны и народы имеют высокий уровень взаимного доверия, и этим надо пользоваться для преобразования в конкретные экономические выгоды для каждого государства по отдельности", - добавил он.

Т.Калиев также подчеркнул роль Среднего коридора для государств-участников ОТГ: "Средний коридор между странами будет способствовать передаче технологий, товаров, услуг и станет очень серьезным стержневым проектом, который поможет в сближении наших народов, а это, в свою очередь, поспособствует еще большей интеграции", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Talqat Kaliyev: “Azərbaycan TDT-nin inkişaf üçün bir çox addımlar atır”
Версия на английском языке Talgat Kaliev: Azerbaijan doing much for OTS development

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