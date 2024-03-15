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Сьюзан Эллиотт: АСЕАН – удачный пример регионального сотрудничества

Сьюзан Эллиотт: АСЕАН – удачный пример регионального сотрудничества Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является удачным примером регионального сотрудничества.
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 18:30
Сьюзан Эллиотт: АСЕАН – удачный пример регионального сотрудничества

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является удачным примером регионального сотрудничества.

Как передает Report, об этом президент и главный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзан Эллиотт заявила на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

“В самом начале эта Ассоциация создавалась не как экономическая организация. Страны Юго-Восточной Азии хотели объединиться и искать способы для сотрудничества не только в экономической, но в культурной, научной и других сферах. Эта организация существует уже больше 50 лет и демонстрируют большие успехи и прогресс", - сказала Сьюзан Эллиотт.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) образована 8 августа 1967 года в Бангкоке. Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились Бруней-Даруссалам (1984 г.), Вьетнам (1995 г.), Лаос и Мьянма (1997 г.), Камбоджа (1999 г.).

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Версия на азербайджанском языке Suzan Elliott: ASEAN regional əməkdaşlığın uğurlu nümunəsidir
Версия на английском языке Susan Elliott: ASEAN is a good example of regional cooperation

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