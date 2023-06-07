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Сьюзан Эллиотт: Мир между Азербайджаном и Арменией очень важен для всего региона

Сьюзан Эллиотт: Мир между Азербайджаном и Арменией очень важен для всего региона Переговоры между Азербайджаном и Армений очень важны для поддержания мира и стабильности в регионе.
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 10:02
Сьюзан Эллиотт: Мир между Азербайджаном и Арменией очень важен для всего региона

Переговоры между Азербайджаном и Армений очень важны для поддержания мира и стабильности в регионе.

Как передает Report, об этом президент и главный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзан Эллиотт заявила на международном мероприятии на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и равенство" в Шуше.

По ее словам, согласие и интеграция - два важных пункта сегодняшней повестки.

С.Эллиот также отметила активную работу правительства Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий.

"Даже в США такие сложные перемены происходят не так быстро. С 2020 года Азербайджан завершил много инфраструктурных проектов, и это необходимо для восстановления экономики и возвращения сюда людей",- сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Suzan Elliott: “Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh bütün region üçün çox vacibdir”
Версия на английском языке Susan Elliott: Azerbaijan-Armenia peace very important for entire region

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