Сьюзан Эллиотт: Мир между Азербайджаном и Арменией очень важен для всего региона

Переговоры между Азербайджаном и Армений очень важны для поддержания мира и стабильности в регионе.

Переговоры между Азербайджаном и Армений очень важны для поддержания мира и стабильности в регионе.

Как передает Report, об этом президент и главный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзан Эллиотт заявила на международном мероприятии на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и равенство" в Шуше.

По ее словам, согласие и интеграция - два важных пункта сегодняшней повестки.

С.Эллиот также отметила активную работу правительства Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий.

"Даже в США такие сложные перемены происходят не так быстро. С 2020 года Азербайджан завершил много инфраструктурных проектов, и это необходимо для восстановления экономики и возвращения сюда людей",- сказала она.