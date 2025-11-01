Судан воспользуется опытом Азербайджана при восстановлении своих территорий
Внешняя политика
- 01 ноября, 2025
- 12:14
Правительство Судана после окончания войны в стране в будущем планирует воспользоваться опытом Азербайджаном в Карабахском регионе по восстановлению территорий.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Судана в Азербайджане Анас Элтаеб Элгайлани Мустафа на пресс-конференции, посвященной событиям в Судане (геноциду в Эль-Фашире).
Дипломат отметил, что после окончания войны в Судане станет возможным восстановление Эль-Фашира и других разрушенных городов.
"В прошлом году мы ознакомились с восстановительными работами, проведенными в Карабахе, и посетили Ходжалы. На освобожденных территориях ведутся строительные работы. Эта программа восстановления важна и для нас", - сказал посол.
