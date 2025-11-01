İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Sudan öz ərazilərinin bərpasında Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə edəcək

    Xarici siyasət
    • 01 noyabr, 2025
    • 11:58
    Sudan öz ərazilərinin bərpasında Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə edəcək

    Sudan hökuməti ölkənin hazırda müharibə gedən ərazilərinin bərpası üçün gələcəkdə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində həyata keçirdiyi təcrübədən istifadə edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Sudanın Azərbaycandakı səfiri Ənəs Eltayeb Elqaylani Mustafa "Sudanda baş verən son hadisələr (Əl-Faşir soyqırımı)" haqqında keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Sudanda müharibə başa çatdıqdan sonra Əl-Faşir və digər dağılan şəhərlərin bərpası mümkün olacaq:

    "Ötən il Qarabağda görülən işlərlə tanış olduq və Xocalını da ziyarət etdik. Azad edilmiş ərazilərdə quruculuq işləri görülür. Həmin bərpa proqramı bizim üçün də önəmlidir".

    Судан воспользуется опытом Азербайджана при восстановлении своих территорий
    Sudan to draw on Azerbaijan"s experience in rebuilding its territories

