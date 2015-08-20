​Stratfor: Кавказ может стать новой точкой противостояния РФ и Запада

Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ По мере обострения украинского конфликта противостояние между Россией и Западом также усиливается.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", при этом центр данного спора может быть перенесен с Украины на Кавказ – Грузию, Армению и Азербайджан, считают эксперты американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Авторы исследования пишут, что после грузино-осетинского военного конфликта в 2008 году Россия укрепила свое военное присутствие в Армении и достигла там сильных экономических и политических позиций. При этом военное присутствие в Армении, Абхазии и Южной Осетии, а также сотрудничество в области безопасности с Азербайджаном обеспечивает России положение доминирующей внешней силы в регионе, считают аналитики.

"Тем не менее Запад не намерен допускать расширения влияния России на территории бывшей советской периферии. Во время восстания на Украине США и ЕС поддержали свержение пророссийского правительства в Киеве в пользу того, которое было бы ориентировано на Запад. И западные страны дали ясно понять, что их поддержка не ограничится Украиной. Запад начал строить военные базы в Центральной и Восточной Европе, а также расширять сотрудничество в области безопасности с несколькими другими странами бывших советских периферий", — сказано в статье.

При этом, полагают аналитики, новой точкой противостояния России и Запада может стать именно Кавказ. Об этом свидетельствует открытие учебного центра НАТО в Грузии в конце августа текущего года.

Кроме того, утверждают эксперты, после начала кризиса на Украине неожиданно, после двух десятилетий относительно спокойного развития, начал обостряться конфликт Азербайджана и Армении вокруг Нагорного Карабаха.

Россия в этом вопросе занимает сдержанную дипломатическую позицию, отмечают авторы материала. Москва призывает к диалогу между двумя странами, а также в качестве элемента сдерживания продолжает военные поставки в обе страны.