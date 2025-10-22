Стратегический диалог между Венгрией и Азербайджаном запланирован на декабрь

Проведение стратегического диалога между министерствами иностранных дел Венгрии и Азербайджана планируется в декабре.

Как сообщает Report, об этом заявил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов на мероприятии в Баку, посвященном Национальному Дню Венгрии и годовщине Революции 1956 года.

Он отметил, что двусторонний политический диалог развивается:

"Отношения с Венгрией расширяются во всех сферах. В прошлом году страна стала третьим крупнейшим инвестором в Азербайджане. Венгрия является одним из ключевых партнеров в энергетической сфере. Также сотрудничество в сфере образования находится на хорошем уровне. Мы верим, что отношения продолжат развиваться на высоком уровне".