Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Стратегический диалог между Венгрией и Азербайджаном запланирован на декабрь

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 19:55
    Стратегический диалог между Венгрией и Азербайджаном запланирован на декабрь

    Проведение стратегического диалога между министерствами иностранных дел Венгрии и Азербайджана планируется в декабре.

    Как сообщает Report, об этом заявил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов на мероприятии в Баку, посвященном Национальному Дню Венгрии и годовщине Революции 1956 года.

    Он отметил, что двусторонний политический диалог развивается:

    "Отношения с Венгрией расширяются во всех сферах. В прошлом году страна стала третьим крупнейшим инвестором в Азербайджане. Венгрия является одним из ключевых партнеров в энергетической сфере. Также сотрудничество в сфере образования находится на хорошем уровне. Мы верим, что отношения продолжат развиваться на высоком уровне".

    МИД Азербайджана Венгрия
    Macarıstan və Azərbaycan arasında strateji dialoqun dekabrda keçirilməsi planlaşdırılır
    Strategic Hungary-Azerbaijan dialogue to be held in December

    Последние новости

    20:20

    СМИ: Глава МИД Аргентины подал в отставку

    Другие страны
    20:13

    В Венгрии обучаются более 1500 азербайджанских студентов

    Внешняя политика
    20:09

    В Баку проходит концертная программа по случаю Национального дня Венгрии

    Kультурная политика
    19:55

    Али Гусейнли награжден орденом Венгрии

    Внешняя политика
    19:55

    Стратегический диалог между Венгрией и Азербайджаном запланирован на декабрь

    Внешняя политика
    19:51

    Лига Чемпионов: Объявлены стартовые составы команд "Атлетик" и "Карабах"

    Футбол
    19:49

    Посол Венгрии: Готовимся к очередной сессии стратегического диалога с Азербайджаном

    Внешняя политика
    19:43

    39-летний мужчина утонул в Мингячевирском водоканале

    Происшествия
    19:43

    ANAMA и МЧС Украины будут сотрудничать в сфере гуманитарного разминирования

    Внешняя политика
    Лента новостей