Стратегический диалог между Венгрией и Азербайджаном запланирован на декабрь
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 19:55
Проведение стратегического диалога между министерствами иностранных дел Венгрии и Азербайджана планируется в декабре.
Как сообщает Report, об этом заявил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов на мероприятии в Баку, посвященном Национальному Дню Венгрии и годовщине Революции 1956 года.
Он отметил, что двусторонний политический диалог развивается:
"Отношения с Венгрией расширяются во всех сферах. В прошлом году страна стала третьим крупнейшим инвестором в Азербайджане. Венгрия является одним из ключевых партнеров в энергетической сфере. Также сотрудничество в сфере образования находится на хорошем уровне. Мы верим, что отношения продолжат развиваться на высоком уровне".
Последние новости
20:20
СМИ: Глава МИД Аргентины подал в отставкуДругие страны
20:13
В Венгрии обучаются более 1500 азербайджанских студентовВнешняя политика
20:09
В Баку проходит концертная программа по случаю Национального дня ВенгрииKультурная политика
19:55
Али Гусейнли награжден орденом ВенгрииВнешняя политика
19:55
Стратегический диалог между Венгрией и Азербайджаном запланирован на декабрьВнешняя политика
19:51
Лига Чемпионов: Объявлены стартовые составы команд "Атлетик" и "Карабах"Футбол
19:49
Посол Венгрии: Готовимся к очередной сессии стратегического диалога с АзербайджаномВнешняя политика
19:43
39-летний мужчина утонул в Мингячевирском водоканалеПроисшествия
19:43