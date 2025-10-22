İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Macarıstan və Azərbaycan arasında strateji dialoqun dekabrda keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 19:46
    Macarıstan və Azərbaycan arasında strateji dialoqun dekabrda keçirilməsi planlaşdırılır

    Macarıstan və Azərbaycan Xarici İşlər nazirlikləri (XİN) arasında strateji dialoqun dekabr ayında keçirilməsi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Bakıda Macarıstanın Milli Günü və 1956-cı il inqilabının ildönümü münasibətilə keçirilən tədbirdə deyib.

    O qeyd edib ki, ikitərəfli siyasi dialoq mexanizmləri qorunub saxlanır:

    "Macarıstanla münasibətlər bütün sahələrdə genişləndirilir. Ötən il Macarıstan Azərbaycanda üçüncü ən böyük investor olub. Macarıstan enerji sahəsində əsas tərəfdaşlardan biridir. Həmçinin, təhsil sahəsində də əməkdaşlıq yaxşı səviyyədədir. İnanırıq ki, münasibətlər bundan sonra da yüksək səviyyədə davam edəcək".

