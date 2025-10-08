Страны ОТГ подпишут Договор о стратегическом партнерстве

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) подпишут Договор о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве.

Как сообщает Report, об этом говорится в Габалинской декларации, принятой по итогам 12-го саммита лидеров ОТГ.

В заявлении страны призвали ускорить обсуждение проекта договора, который укрепит рамки сотрудничества, продемонстрирует единство и продвинет совместные инициативы.