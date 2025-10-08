İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    TDT ölkələri Strateji Tərəfdaşlıq, Əbədi Dostluq və Qardaşlıq Müqaviləsi imzalayacaq

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2025
    • 12:52
    TDT ölkələri Strateji Tərəfdaşlıq, Əbədi Dostluq və Qardaşlıq Müqaviləsi imzalayacaq

    Türk dövlətləri arasında Strateji Tərəfdaşlıq, Əbədi Dostluq və Qardaşlıq Müqaviləsi imzalanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qəbələ Bəyannaməsində məlumat əks olunub.

    Belə ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) üzv ölkələri sözügedən müqavilə layihəsinin müzakirəsinin sürətləndirilməsinə çağırış ediblər.

    Bu müqavilə əməkdaşlıq çərçivəsini genişləndirəcək, birliyi nümayiş etdirəcək və birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsini sürətləndirəcək.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı Qəbələ Bəyannaməsi strateji tərəfdaşlıq Müqavilə
    Страны ОТГ подпишут Договор о стратегическом партнерстве
    OTS countries to ink Strategic Partnership Agreement

    Son xəbərlər

    14:07
    Foto

    Bakı-Qazax yolunda avtomobil qəzası olub, bir ailənin 4 üzvü xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    14:06

    Azərbaycanın Baş naziri Tbilisidə "İpək Yolu" forumunda iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    14:05

    Polis onlayn qumar şəbəkəsi müəyyən edib

    Daxili siyasət
    14:04

    Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcək

    Futbol
    14:03

    Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıb

    Elm və təhsil
    14:02

    Gəncədə yeniyetmə bıçaqlanaraq öldürülüb

    Hadisə
    14:02

    TDT rəsmisi: "Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki 12-ci Zirvə Görüşü əlamətdar hadisədir"

    Biznes
    13:59

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcək

    Xarici siyasət
    13:55

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qrup hərəkətləri komandası bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti