TDT ölkələri Strateji Tərəfdaşlıq, Əbədi Dostluq və Qardaşlıq Müqaviləsi imzalayacaq
Xarici siyasət
- 08 oktyabr, 2025
- 12:52
Türk dövlətləri arasında Strateji Tərəfdaşlıq, Əbədi Dostluq və Qardaşlıq Müqaviləsi imzalanacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qəbələ Bəyannaməsində məlumat əks olunub.
Belə ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) üzv ölkələri sözügedən müqavilə layihəsinin müzakirəsinin sürətləndirilməsinə çağırış ediblər.
Bu müqavilə əməkdaşlıq çərçivəsini genişləndirəcək, birliyi nümayiş etdirəcək və birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsini sürətləndirəcək.
