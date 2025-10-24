Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    • 24 октября, 2025
    14:00
    Стамбульский арбитражный центр намерен привлечь азербайджанских специалистов для обмена опытом.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Стамбульского арбитражного центра Зия Акынджи на международном мероприятии, посвященном открытию Бакинского арбитражного центра.

    Он также подчеркнул, что они всегда будут оказывать поддержку Бакинскому арбитражному центру.

    "Мы предлагаем подписать меморандум о сотрудничестве с Бакинским арбитражным центром. Стамбульский арбитражный центр функционирует уже 10 лет", - сказал он.

    İstanbul Arbitraj Mərkəzi azərbaycanlı arbitrajları öz işinə cəlb edəcək

