İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    İstanbul Arbitraj Mərkəzi azərbaycanlı arbitrajları öz işinə cəlb edəcək

    Xarici siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 13:23
    İstanbul Arbitraj Mərkəzi azərbaycanlı arbitrajları öz işinə cəlb edəcək

    İstanbul Arbitraj Mərkəzi Bakı Arbitraj Mərkəzini hər zaman dəstəkləyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İstanbul Arbitraj Mərkəzinin rəhbəri Ziya Akıncı Bakı Arbitraj Mərkəzinin açılışı ilə bağlı keçirilən beynəlxalq tədbirdə deyib.

    O bildirib ki, təcrübə ilə bağlı azərbaycanlı arbitrajları İstanbulda öz işlərinə cəlb edəcəklər:

    "Biz Bakı Arbitraj Mərkəzi ilə əməkdaşlıq memorandumu imzalamağı təklif edirik. İstanbul Arbitraj Mərkəzi 10 ildir fəaliyyət göstərir. İldə ən azı 250 mübahisəli məsələni həll edir. Arbitraj institutu ən əsası özünü müstəqil saxlamağa məcburdur. Biz müstəqilliyimizi qoruyacağıq".

    İstanbul arbitraj

    Son xəbərlər

    13:43

    Azərbaycanda süni intellekt üzrə beynəlxalq standartların qəbulu təklif olunur

    İKT
    13:41
    Foto

    Növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    13:40

    Kolya Spori: Otuz il ərzində Azərbaycan haqqında birtərəfli və qərəzli məlumatlar təqdim edilib

    Digər ölkələr
    13:36

    TDT-nin sənaye, elm, texnologiya və innovasiya nazirlərinin 3-cü toplantısı Qazaxıstanda olacaq

    Biznes
    13:30

    Portuqaliyalı səyyah Qarabağ Universitetinin tələbələrinə heyran qalıb

    Qarabağ
    13:24

    Almatıda Türk kreativ iqtisadiyyat forumu keçiriləcək

    Biznes
    13:23

    İstanbul Arbitraj Mərkəzi azərbaycanlı arbitrajları öz işinə cəlb edəcək

    Xarici siyasət
    13:20

    Sandu Moldova, Rumıniya və ABŞ vətəndaşlığı olan biznesmeni Baş nazir vəzifəsinə irəli sürüb

    Digər ölkələr
    13:17

    Azərbaycanın əsas rəqəmsal mükafatı "NETTY 2025" üçün müraciətlərin qəbulu davam edir!

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti