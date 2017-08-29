 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стала известна программа визита в Азербайджан президента Турции

    12 сентября в Баку состоится 6 заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Стала известна программа визита в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как сообщили Report из дипломатических источников, 12 сентября в Баку пройдет 6-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

    На собрании примут участие президент Турции Р. Т. Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев. На заседании рассмотрят перспективы развития двухсторонних отношений и сотрудничества в различных направлениях.

    Кроме того, Р. Т. Эрдоган проведет в Баку ряд официальных встреч.

    Отметим, что 5-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция состоялось 15 марта 2016 года в Анкаре.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi