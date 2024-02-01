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Спикер: Никогда не подвергала сомнению, что Карабах - это Азербайджан

Спикер: Никогда не подвергала сомнению, что Карабах - это Азербайджан Чехия никогда не подвергала сомнению, что Карабах - это Азербайджан.
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 17:26
Спикер: Никогда не подвергала сомнению, что Карабах - это Азербайджан

Чехия никогда не подвергала сомнению, что Карабах - это Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказала председатель Палаты депутатов чешского парламента Маркета Пекарова Адамова.

"Я думаю, что мои слова были неправильно интерпретированы. Я хотела бы сказать, что никогда не сомневалась в том, что Карабах - это Азербайджан", - заявила спикер нижней палаты чешского парламента, добавив, что Чехия поддерживает целостность и суверенитет всех стран, в том числе и на Южном Кавказе.

По ее словам, есть все возможности для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и установления мира в регионе.

"Нужно смотреть в будущее. Мы уверены, что сейчас существует шанс для начала отношений. И мы уверены, что прямо сейчас происходит диалог между Арменией и Азербайджаном, который важен для всех нас. Это главный интерес. Мирный Южный Кавказ может быть процветающим", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyalı spiker: “Qarabağın Azərbaycana məxsus olduğuna heç vaxt şübhə etməmişəm”
Версия на английском языке Speaker: I never doubted that Karabakh is Azerbaijan

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