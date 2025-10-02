Спикер ММ провела встречи в рамках XI Саммита спикеров парламентов стран G20

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела ряд встреч в рамках XI Саммита (P20) спикеров парламентов стран "Большой двадцатки" (G20).

Как сообщает Report, в рамках мероприятия, проходящего в Кейптауне, председатель Милли Меджлиса встретилась c председателем Палаты общин Великобритании, сэром Линдси Хойлом, спикером парламента Сингапура Си Киан Пенгом и председателем Палаты представителей парламента Австралии Милтоном Диком.

В ходе переговоров было подчеркнуто значение саммита, а также состоялся обмен мнениями по вопросам развития двусторонних отношений между странами и парламентами.