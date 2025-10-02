Sahibə Qafarova G20 ölkələrinin Parlament Sədrlərinin 11-ci Sammitində görüşlər keçirib

İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova "Böyük iyirmilik" (G20) ölkələrinin Parlament Sədrlərinin 11-ci Sammitində (P20) bir sıra görüşlər keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) Keyptaun şəhərində keçirilən tədbir çərçivəsində Milli Məclis sədri Birləşmiş Krallıq Parlamentinin İcmalar Palatasının sədri Ser Lindsi Hoyl, Sinqapur Parlamentinin sədri Seah Kian Penq, Avstraliya Parlamentinin Nümayəndələr Palatasının sədri Milton Dik ilə görüşüb.

    Söhbətlərdə sammitin əhəmiyyəti vurğulanıb, həmçinin ölkələrimiz və parlamentlərimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

