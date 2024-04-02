Спикер Милли Меджлиса приняла делегацию во главе с губернатором Санкт-Петербурга

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.
На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Россией основаны на добрососедстве и взаимопонимании, двусторонние связи охватывают многие сферы.
Спикер выразила соболезнования в связи с произошедшим в России терактом.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.