Спикер Милли Меджлиса приняла делегацию во главе с губернатором Санкт-Петербурга

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Россией основаны на добрососедстве и взаимопонимании, двусторонние связи охватывают многие сферы.

Спикер выразила соболезнования в связи с произошедшим в России терактом.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.