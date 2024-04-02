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Спикер Милли Меджлиса приняла делегацию во главе с губернатором Санкт-Петербурга

Спикер Милли Меджлиса приняла делегацию во главе с губернатором Санкт-Петербурга Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Внешняя политика
2 апреля 2024 г. 18:30
Спикер Милли Меджлиса приняла делегацию во главе с губернатором Санкт-Петербурга

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Россией основаны на добрососедстве и взаимопонимании, двусторонние связи охватывают многие сферы.

Спикер выразила соболезнования в связи с произошедшим в России терактом.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Sankt-Peterburq şəhəri qubernatorunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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