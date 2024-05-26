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Президент Мавритании направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Президент Мавритании направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо Президент Исламской Республики Мавритания Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
26 мая 2024 г. 13:37
Президент Мавритании направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Президент Исламской Республики Мавритания Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны, желаю дружественному народу Азербайджана еще большего развития и процветания.

Я также еще раз подтверждаю наше намерение продолжать усилия, направленные на укрепление и развитие сотрудничества между нашими странами в интересах наших дружественных народов.

Ваше превосходительство, дорогой Брат, прошу принять мое высочайшее почтение".

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Версия на азербайджанском языке Mavritaniya Prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısına təbrik məktubu göndərib

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