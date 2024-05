Боррель: Нашей общей целью является устойчивый мир на Южном Кавказе

Нашей общей целью является устойчивый мир на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом написал в своем аккаунте в соцсети Х верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дипломат в очередной раз выразил свою поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Что касается региональных вопросов, я подтвердил свою поддержку процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Нашей общей целью является устойчивый мир на Южном Кавказе", – написал он.

Отметим, что сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.