Borrell: Cənubi Qafqazda davamlı sülh bizim ümumi məqsədimizdir

“Cənubi Qafqazda davamlı sülh bizim ümumi məqsədimizdir”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Cozef Borrell rəsmi “X” hesabında bildirib.

Diplomat Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesini dəstəklədiyini bir daha bəyan edib.

Xatırladaq ki, Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanla Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Cozef Borrell arasında telefon danışığı olub.