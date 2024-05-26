Король Марокко направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Король Марокко Мухаммад VI направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджана.

Король Марокко Мухаммад VI направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой Брат.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики очень рад от себя лично и от имени марокканского народа передать Вашему превосходительству наши самые искренние поздравления, пожелания крепкого здоровья и счастья. Также желаю азербайджанскому народу еще большего развития и прогресса под Вашим мудрым руководством.

Пользуясь этой приятной возможностью, отмечаю, что очень ценю наши особые отношения, основанные на тесных дружественных связях между нашими странами. Уверен, что Вы, так же, как и я, заинтересованы в расширении и диверсификации связей между нашими странами во всех сферах во имя взаимного благополучия наших народов".