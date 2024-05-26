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Обнародованы темы обсуждений на весенней сессии ПА НАТО

Обнародованы темы обсуждений на весенней сессии ПА НАТО 25 мая в столице Болгарии Софии начала свою работу весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.
Внешняя политика
26 мая 2024 г. 13:47
Обнародованы темы обсуждений на весенней сессии ПА НАТО

25 мая в столице Болгарии Софии начала свою работу весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

Об этом Report сообщили в представительстве Азербайджанской Республики при НАТО.

В сессии, которая продлится до 27 мая, принимают участие представители 32 стран-членов альянса, а также государств-партнеров.

В рамках заседаний ведутся обсуждения ситуации на Украине, климатической и энергетической безопасности, вопросов безопасности Черноморского региона, реализации нового оборонного плана НАТО и других тем.

В мероприятии принимают участие члены представительства Азербайджана при НАТО и представители Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке NATO PA-nın yaz sessiyasında müzakirə ediləcək məsələlər açıqlanıb

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