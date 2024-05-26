Обнародованы темы обсуждений на весенней сессии ПА НАТО

25 мая в столице Болгарии Софии начала свою работу весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.
Об этом Report сообщили в представительстве Азербайджанской Республики при НАТО.
В сессии, которая продлится до 27 мая, принимают участие представители 32 стран-членов альянса, а также государств-партнеров.
В рамках заседаний ведутся обсуждения ситуации на Украине, климатической и энергетической безопасности, вопросов безопасности Черноморского региона, реализации нового оборонного плана НАТО и других тем.
В мероприятии принимают участие члены представительства Азербайджана при НАТО и представители Милли Меджлиса.