Президент Кубы поздравил азербайджанского лидера

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю 106-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз выражаю желание продолжить нашу деятельность, направленную на укрепление исторических дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".