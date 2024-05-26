Президент Кубы поздравил азербайджанского лидера

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю 106-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз выражаю желание продолжить нашу деятельность, направленную на укрепление исторических дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".