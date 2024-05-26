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Президент Кубы поздравил азербайджанского лидера

Президент Кубы поздравил азербайджанского лидера Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
26 мая 2024 г. 13:33
Президент Кубы поздравил азербайджанского лидера

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю 106-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз выражаю желание продолжить нашу деятельность, направленную на укрепление исторических дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".

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Версия на азербайджанском языке Kuba Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

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