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Венгерские парламентарии посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Венгерские парламентарии посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов Венгерские парламентарии посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в рамках визита в Баку.
Внешняя политика
17 июня 2024 г. 12:23
Венгерские парламентарии посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Венгерские парламентарии посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в рамках визита в Баку.

Как сообщает Report, делегация во главе с членом партии "Фидес — Венгерский гражданский союз", руководителем венгерско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Аттилой Тилки почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, и возложили цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Затем члены венгерско-азербайджанской группы дружбы посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни во имя независимости Азербайджана.

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Версия на английском языке Hungarian parliamentarians pay tribute to Azerbaijan's national heroes
Версия на азербайджанском языке ФотоMacar parlamentarilər Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət ediblər

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