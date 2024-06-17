Венгерские парламентарии посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Венгерские парламентарии посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в рамках визита в Баку.

Венгерские парламентарии посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в рамках визита в Баку.

Как сообщает Report, делегация во главе с членом партии "Фидес — Венгерский гражданский союз", руководителем венгерско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Аттилой Тилки почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, и возложили цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Затем члены венгерско-азербайджанской группы дружбы посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни во имя независимости Азербайджана.