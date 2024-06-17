Состоится очередное заседание межпарламентской комиссии Азербайджана и России

14:33

Состоится очередное совместной комиссии по сотрудничеству между парламентами Азербайджана и России.

Как сообщает Report, делегация во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса, сопредседателем комиссии по межпарламентскому сотрудничеству азербайджанского парламента и Федерального Собрания Российской Федерации Али Гусейнли с 19 по 21 июня совершит визит в Москву для участия в 21-м заседании комиссии.

В состав делегации входят руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Россией Низами Сафаров, члены группы Михаил Забелин, Азер Бадамов и Эмин Гаджиев.

Стороны обсудят перспективы развития межпарламентского сотрудничества между странами, план работы комиссии, транспортно-логистическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном и другие вопросы.

В рамках визита депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин примет участие в Международном парламентском форуме стран СНГ.