О нас

Состоится очередное заседание межпарламентской комиссии Азербайджана и России

Состоится очередное заседание межпарламентской комиссии Азербайджана и России 14:33
Внешняя политика
17 июня 2024 г. 14:46
Состоится очередное заседание межпарламентской комиссии Азербайджана и России

Состоится очередное совместной комиссии по сотрудничеству между парламентами Азербайджана и России.

Как сообщает Report, делегация во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса, сопредседателем комиссии по межпарламентскому сотрудничеству азербайджанского парламента и Федерального Собрания Российской Федерации Али Гусейнли с 19 по 21 июня совершит визит в Москву для участия в 21-м заседании комиссии.

В состав делегации входят руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Россией Низами Сафаров, члены группы Михаил Забелин, Азер Бадамов и Эмин Гаджиев.

Стороны обсудят перспективы развития межпарламентского сотрудничества между странами, план работы комиссии, транспортно-логистическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном и другие вопросы.

В рамках визита депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин примет участие в Международном парламентском форуме стран СНГ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan and Russia to hold next inter-parliamentary commission meeting in Moscow
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya parlamentlərarası komissiyasının növbəti iclası keçiriləcək

Другие новости из категории

Венгерские парламентарии посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
Венгерские парламентарии посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
17 июня 2024 г. 12:23
Премьер-министр Пакистана пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну
Премьер-министр Пакистана пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну
16 июня 2024 г. 14:58
Шахбаз Шариф позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Шахбаз Шариф позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 июня 2024 г. 14:14
Глава МИД Турции: С девизом Один народ, два государства наше братство будет вечным
Глава МИД Турции: С девизом "Один народ, два государства" наше братство будет вечным
15 июня 2024 г. 14:15
Президент Азербайджана: Атмосфера хаоса и анархии создает серьезные угрозы международной безопасности
Президент Азербайджана: Атмосфера хаоса и анархии создает серьезные угрозы международной безопасности
15 июня 2024 г. 13:52
В Шуше прошли дискуссии о региональном вкладе ОТГ в глобальную безопасность
ФотоВ Шуше прошли дискуссии о региональном вкладе ОТГ в глобальную безопасность
15 июня 2024 г. 12:20
Президент Азербайджана: Отношения с Великобританией имеют для нас особое значение
Президент Азербайджана: Отношения с Великобританией имеют для нас особое значение
15 июня 2024 г. 11:21
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Великобритании
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Великобритании
15 июня 2024 г. 11:14
Тахир Будагов: Реализация Зангезурского коридора укрепит сотрудничество тюркских государств
Тахир Будагов: Реализация Зангезурского коридора укрепит сотрудничество тюркских государств
15 июня 2024 г. 10:20
В Шуше проходит международная конференция с участием лидеров правящих партий стран ОТГ
ФотоВ Шуше проходит международная конференция с участием лидеров правящих партий стран ОТГ
15 июня 2024 г. 09:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi