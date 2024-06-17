Байрамов и Фидан обсудили предстоящий в Шуше саммит ОТГ

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили процесс подготовки к предстоящему неформальному саммиту Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили процесс подготовки к предстоящему неформальному саммиту Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора глав дипломатий двух стран.

В МИД отметили, что министры обсудили проделанную работу по различным аспектам двусторонних союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией. Кроме того, министры обсудили вопросы подготовки к неформальному саммиту ОТГ в городе Шуше.

В ходе телефонного разговора главы МИД обсудили ситуацию в регионе, и провели обмен мнениями по двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщили в ведомстве.

Отметим, неформальный саммит ОТГ пройдет в городе Шуше в июле. В саммите примет участие также президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган.