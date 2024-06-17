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Байрамов и Фидан обсудили предстоящий в Шуше саммит ОТГ

Байрамов и Фидан обсудили предстоящий в Шуше саммит ОТГ Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили процесс подготовки к предстоящему неформальному саммиту Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.
Внешняя политика
17 июня 2024 г. 16:32
Байрамов и Фидан обсудили предстоящий в Шуше саммит ОТГ

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили процесс подготовки к предстоящему неформальному саммиту Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора глав дипломатий двух стран.

В МИД отметили, что министры обсудили проделанную работу по различным аспектам двусторонних союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией. Кроме того, министры обсудили вопросы подготовки к неформальному саммиту ОТГ в городе Шуше.

В ходе телефонного разговора главы МИД обсудили ситуацию в регионе, и провели обмен мнениями по двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщили в ведомстве.

Отметим, неформальный саммит ОТГ пройдет в городе Шуше в июле. В саммите примет участие также президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Türkiye mull preparations for Turkic states' summit in Shusha
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları TDT-nin Şuşada keçiriləcək zirvə görüşünə hazırlığı müzakirə ediblər

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