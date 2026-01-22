Спикер Конгресса депутатов Испании прибыла с визитом в Азербайджан

Председатель Конгресса депутатов Испании Франсина Арменголь Сосиас 22 января прибыла в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В рамках визита Франсина Арменголь Сосиас проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, в рамках которых стороны обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений.