Спикер Конгресса депутатов Испании прибыла с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 22 января, 2026
- 22:15
Председатель Конгресса депутатов Испании Франсина Арменголь Сосиас 22 января прибыла в Азербайджан с официальным визитом.
Как сообщает Report, об этом сообщили в Отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.
В рамках визита Франсина Арменголь Сосиас проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, в рамках которых стороны обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений.
Фото
