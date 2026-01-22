Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Спикер Конгресса депутатов Испании прибыла с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 22 января, 2026
    • 22:15
    Председатель Конгресса депутатов Испании Франсина Арменголь Сосиас 22 января прибыла в Азербайджан с официальным визитом.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в Отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

    В рамках визита Франсина Арменголь Сосиас проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, в рамках которых стороны обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений.

    İspaniyanın Deputatlar Konqresinin sədri Azərbaycana səfərə gəlib

