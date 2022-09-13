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Спецпредставитель ЕС посетит Азербайджан и Армению

Спецпредставитель ЕС посетит Азербайджан и Армению Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаар посетит Баку и Ереван в связи с эскалацией на армяно-азербайджанской границе.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 14:58
Спецпредставитель ЕС посетит Азербайджан и Армению

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаар посетит Баку и Ереван в связи с эскалацией на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Специальный представитель ЕС Тойво Клаар немедленно посетит две страны, чтобы поддержать деэскалацию и обсудить последующие шаги в процессе диалога в Брюсселе между лидерами Армении и Азербайджана", - подчеркнул Боррель.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

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Версия на английском языке EU special representative to visit Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcək

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