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Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Кыргызстана

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Кыргызстана Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жеенбек Кулубаев позвонил министру иностранных дел Джейхуну Байрамову в связи с террористической атакой на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран и выразил свои соболезнования, отмет
Внешняя политика
27 января 2023 г. 21:43
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Кыргызстана

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жеенбек Кулубаев позвонил министру иностранных дел Джейхуну Байрамову в связи с террористической атакой на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран и выразил свои соболезнования, отметив глубокую печаль по поводу гибели сотрудника миссии в результате этого предательского террористического акта.

Как передает Report со ссылкой на Министерства иностранных дел, решительно осудив предательское нападение, совершенное против органов дипломатической службы и их сотрудников в нарушение норм международного права, министр Жеенбек Кулубаев заявил о солидарности Кыргызской Республики с Азербайджаном, недопустимости совершения террористических актов против сотрудников посольства.

Министр Джейхун Байрамов, поблагодарив своего коллегу за соболезнования и проявление солидарности, подчеркнул, что с нашей стороны будут приняты все необходимые меры для того, чтобы виновные в этом кровавом деянии, повлекшем гибель сотрудника посольства, были выявлены и получили заслуженное наказание.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov qırğız həmkarı ilə telefonla danışıb

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