Хикмет Гаджиев: В регионе Южного Кавказа возникла новая реальность

В регионе Южного Кавказа возникла новая реальность. Азербайджан обеспечил суверенное право на обеспечение территориальной целостности и суверенитета, а также защиту прав вынужденных переселенцев и беженцев.

В регионе Южного Кавказа возникла новая реальность. Азербайджан обеспечил суверенное право на обеспечение территориальной целостности и суверенитета, а также защиту прав вынужденных переселенцев и беженцев.

Как сообщает сотрудник Report из Лачына, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на церемонии презентации в связи с COP29.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.