Председатель ОБСЕ: Надеемся на активное продолжение процесса делимитации между Баку и Ереваном

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ян Борг выразил надежду на активное продолжение процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ян Борг выразил надежду на активное продолжение процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

В интервью Report председатель ОБСЕ поприветствовал прогрессе в вопросе делимитации границ.

"Это многообещающее развитие событий должно дать положительный импульс переговорному процессу. Мальта поддерживает значимое и эффективное выполнение договоренностей, а также поощряет конструктивное продолжение процесса в отношении остальной части границы. Надеюсь на активное продолжение процесса в ближайшее время. Наша общая цель заключается в обеспечении прочного мира между Арменией и Азербайджаном”, - сказал он.