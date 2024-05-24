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Председатель ОБСЕ: Надеемся на активное продолжение процесса делимитации между Баку и Ереваном

Председатель ОБСЕ: Надеемся на активное продолжение процесса делимитации между Баку и Ереваном Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ян Борг выразил надежду на активное продолжение процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
24 мая 2024 г. 13:11
Председатель ОБСЕ: Надеемся на активное продолжение процесса делимитации между Баку и Ереваном

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Ян Борг выразил надежду на активное продолжение процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией.

В интервью Report председатель ОБСЕ поприветствовал прогрессе в вопросе делимитации границ.

"Это многообещающее развитие событий должно дать положительный импульс переговорному процессу. Мальта поддерживает значимое и эффективное выполнение договоренностей, а также поощряет конструктивное продолжение процесса в отношении остальной части границы. Надеюсь на активное продолжение процесса в ближайшее время. Наша общая цель заключается в обеспечении прочного мира между Арменией и Азербайджаном”, - сказал он.

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Версия на английском языке OSCE chair hopes border delimitation between Azerbaijan, Armenia will be actively pursued
Версия на азербайджанском языке ATƏT sədri: Ümidvaram ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında delimitasiya fəal şəkildə davam etdiriləcək

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