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Посол Украины: Ценим поддержку Азербайджана в вопросе разминирования

Посол Украины: Ценим поддержку Азербайджана в вопросе разминирования Новый посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев выразил удовлетворение первым визитом на освобожденные от оккупации территории и возможностью побывать в Лачыне.
Внешняя политика
24 мая 2024 г. 12:35
Посол Украины: Ценим поддержку Азербайджана в вопросе разминирования

Новый посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев выразил удовлетворение первым визитом на освобожденные от оккупации территории и возможностью побывать в Лачыне.

Посол в заявлении Report сказал, что имеются планы по укреплению сотрудничества между городами Лачын и Ирпень.

Он отметил, что в различных регионах Украины реализуются масштабные проекты по восстановлению: "Мы видим хороший опыт Азербайджана в восстановлении освобожденных от оккупации территорий. В Лачыне мы видим новые здания, дороги, инфраструктуру, и это очень хорошо, это действительно вдохновляет".

Отметив, что Украина, как и Азербайджан, страдает от минной проблемы, дипломат заявил, что у него были встречи с представителями Агентства Азербайджанской Республики по разминированию:

"Мы столкнулись с аналогичной проблемой. Украина в настоящее время является самой загрязненной минами страной в мире, и у нас имеется множество идей по сотрудничеству между нашими странами для реализации совместных проектов, направленных на разминирование наших территорий. Мы высоко ценим поддержку Азербайджана в этом вопросе и видим возможность в разработке совместных проектов и программ по разминированию".

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Azərbaycanda yeni səfiri: İrpenlə Laçını əlaqələndirmək üçün planlar var

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