Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Японии

Состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Японии.

Состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Японии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно информации, с азербайджанской стороны делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, с японской стороны - заместитель помощника министра иностранных дел Японии, специальный представитель МИД Японии по делам Центральной Азии, Кавказа и ГУАМ, посол Масаки Икегами.

В ходе политических консультаций обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, туристической, энергетической, гуманитарной и других сферах. Было положительно оценено сотрудничество между двумя странами в важных нефтегазовых проектах, рассмотрены перспективы совместной деятельности с учетом целей обеих стран в области эксплуатации зеленой энергии. Японские компании приглашены принять активное участие в реализации концепций ”умный город“, ”умное село“, в том числе ”зеленые энергетические зоны".