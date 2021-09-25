Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Кыргызстана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны затронули исторические связи и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном, подчеркнули успешное развитие связей на двусторонней и многосторонней платформах и обменялись мнениями о перспективах расширения этих связей.

В ходе встречи была выражена взаимная заинтересованность в расширении двусторонней договорно-правовой базы, укреплении сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, научно-образовательной, туристической, сельскохозяйственной, культурной и других сферах.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Дж.Байрамов рассказал о нынешней ситуации на территориях, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны, о широкомасштабных разрушениях, целенаправленно совершаемых Арменией на этих территориях, об уничтожении историко-культурного наследия Азербайджана, а также о минной опасности на освобожденных территориях.

Министр подробно проинформировал коллегу о процессах восстановления и реконструкции на освобожденных территориях.