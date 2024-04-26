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Олаф Шольц: Германия готова поддержать Азербайджан и Армению на пути к миру

Олаф Шольц: Германия готова поддержать Азербайджан и Армению на пути к миру Германия готова поддержать Азербайджан и Армению на пути к миру, конфликт должен быть разрешен только мирным путем.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 14:48
Олаф Шольц: Германия готова поддержать Азербайджан и Армению на пути к миру

Германия готова поддержать Азербайджан и Армению на пути к миру, конфликт должен быть разрешен только мирным путем.

Как сообщает Report, об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"На последней встрече вы оба [лидеры Азербайджана и Армении] заверили меня, что открытые вопросы будут решены мирным путем. Германия готова поддержать обе страны в поиске необходимых компромиссов. Нас радуют первоначальные договоренности о демаркации границы", - отметил он.

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Версия на английском языке Olaf Scholz: ‘Germany is ready to support Azerbaijan and Armenia in the pursuit of peace’
Версия на азербайджанском языке Olaf Şolts: Almaniya Azərbaycan və Ermənistana sülh yolunda dəstək göstərməyə hazırdır

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