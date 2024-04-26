Олаф Шольц: Германия готова поддержать Азербайджан и Армению на пути к миру

Германия готова поддержать Азербайджан и Армению на пути к миру, конфликт должен быть разрешен только мирным путем.

Германия готова поддержать Азербайджан и Армению на пути к миру, конфликт должен быть разрешен только мирным путем.

Как сообщает Report, об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"На последней встрече вы оба [лидеры Азербайджана и Армении] заверили меня, что открытые вопросы будут решены мирным путем. Германия готова поддержать обе страны в поиске необходимых компромиссов. Нас радуют первоначальные договоренности о демаркации границы", - отметил он.