Шольц поблагодарил Ильхама Алиева за вклад Азербайджана в борьбу с изменением климата

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил удовлетворение стремлением Азербайджана увеличить долю ВИЭ в энергетическом балансе к 2030 году.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил удовлетворение стремлением Азербайджана увеличить долю ВИЭ в энергетическом балансе к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом глава германского правительства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Рад слышать, что Азербайджан стремится увеличить к 2030 году процентный показатель ВИЭ в энергетике, в частности ветровой и солнечной энергии", - сказал Шольц.

Шольц также отметил, что Германия и Азербайджан могут обсудить вопросы совместной климатической политики.

"К 2035 году мы сможем сформулировать новые климатические цели. На климатическое финансирование Германия выделила из бюджета 6 млрд евро, в общей сложности мобилизовали 10 млрд евро. Мы также должны подключить частный сектор. Уверен, что мы достигнем определенных договоренностей в этом направлении на COP29", - сказал он.

Шольц также поблагодарил президента Ильхама Алиева за вклад Азербайджана в борьбу с изменением климата: "Уверен, что мы еще больше углубим наше сотрудничество".