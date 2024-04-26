О нас

Шольц поблагодарил Ильхама Алиева за вклад Азербайджана в борьбу с изменением климата

Шольц поблагодарил Ильхама Алиева за вклад Азербайджана в борьбу с изменением климата Канцлер Германии Олаф Шольц выразил удовлетворение стремлением Азербайджана увеличить долю ВИЭ в энергетическом балансе к 2030 году.
Внешняя политика
26 апреля 2024 г. 15:01
Шольц поблагодарил Ильхама Алиева за вклад Азербайджана в борьбу с изменением климата

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил удовлетворение стремлением Азербайджана увеличить долю ВИЭ в энергетическом балансе к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом глава германского правительства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Рад слышать, что Азербайджан стремится увеличить к 2030 году процентный показатель ВИЭ в энергетике, в частности ветровой и солнечной энергии", - сказал Шольц.

Шольц также отметил, что Германия и Азербайджан могут обсудить вопросы совместной климатической политики.

"К 2035 году мы сможем сформулировать новые климатические цели. На климатическое финансирование Германия выделила из бюджета 6 млрд евро, в общей сложности мобилизовали 10 млрд евро. Мы также должны подключить частный сектор. Уверен, что мы достигнем определенных договоренностей в этом направлении на COP29", - сказал он.

Шольц также поблагодарил президента Ильхама Алиева за вклад Азербайджана в борьбу с изменением климата: "Уверен, что мы еще больше углубим наше сотрудничество".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniya Kansleri Prezident İlham Əliyevə iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizəsinə görə təşəkkür edib

Другие новости из категории

Активисты диаспоры в Берлине выразили солидарность с Азербайджаном
ФотоАктивисты диаспоры в Берлине выразили солидарность с Азербайджаном
26 апреля 2024 г. 16:11
Президент Азербайджана: Мы, как любая страна, должны защищать наше медиа-пространство от внешних негативных воздействий
Президент Азербайджана: Мы, как любая страна, должны защищать наше медиа-пространство от внешних негативных воздействий
26 апреля 2024 г. 15:56
Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет важным партнером Европы на долгие годы
Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет важным партнером Европы на долгие годы
26 апреля 2024 г. 15:47
Президент: Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией
Президент: Мы высоко оцениваем мирные переговоры, идущие между Азербайджаном и Арменией
26 апреля 2024 г. 15:32
Президент Ильхам Алиев: Есть очень хорошие возможности для достижения мира
Президент Ильхам Алиев: Есть очень хорошие возможности для достижения мира
26 апреля 2024 г. 15:31
Канцлер ФРГ: Германия серьезно относится к борьбе с расизмом
Канцлер ФРГ: Германия серьезно относится к борьбе с расизмом
26 апреля 2024 г. 15:31
Президент: Азербайджан также станет поставщиком зеленой энергии в Европу
Президент: Азербайджан также станет поставщиком зеленой энергии в Европу
26 апреля 2024 г. 15:28
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Германию за поддержку Азербайджана в связи с СОР29
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Германию за поддержку Азербайджана в связи с СОР29
26 апреля 2024 г. 15:16
Ильхам Алиев: В последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития
Ильхам Алиев: В последнее время германо-азербайджанские отношения переживают период стремительного развития
26 апреля 2024 г. 15:13
Ильхам Алиев и Олаф Шольц провели пресс-конференцию
ФотоИльхам Алиев и Олаф Шольц провели пресс-конференцию
26 апреля 2024 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi