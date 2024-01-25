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В Баку прошла международная конференция по содействию участию молодежи в избирательном процессе

В Баку прошла международная конференция по содействию участию молодежи в избирательном процессе В Баку проведена международная конференция под названием "Поощрение молодежи в участии на выборах", при организации Евразийского регионального Центра молодежного форума Организации исламского сотрудничества и Национального совета молодежных организаций Аз
Внешняя политика
25 января 2024 г. 10:18
В Баку прошла международная конференция по содействию участию молодежи в избирательном процессе

В Баку проведена международная конференция под названием "Поощрение молодежи в участии на выборах", при организации Евразийского регионального Центра молодежного форума Организации исламского сотрудничества и Национального совета молодежных организаций Азербайджана (NAYORA).

Как сообщает Report, на мероприятии выступили руководитель молодежного движения Республики Татарстан (РФ) "Сэлэт" Айгуль Габдррахманова, и.о. директора молодежного крыла "Жастар Рухы" ведущей партии Казахстана "Аманат" Акерке Искендерова, президент Молодежного Фонда Румынии "Шахерезада" по делам с мусульманскими сообществами Ваджиха Харис, председатель Сети по защите молодежи Пакистана Фсахат уль-Хассан.

При модераторстве генерального секретаря NAYORA были проведены дебаты вокруг темы принципов активной гражданской позиции с участием молодежи и молодежных организаций, участники поделились международным опытом удачного поощрения молодежи в демократических процессах.

В ходе конференции участники обменялись идеями, обсудив инновационные подходы к работе с молодежью в разных странах.

На мероприятии также обсуждены президентские выборы, намеченные на 7 февраля в Азербайджане, и участие в них молодежи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSeçki prosesində gənclərin iştirakının təşviqi ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

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