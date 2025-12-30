Сомали благодарит Азербайджан за поддержку территориальной целостности
- 30 декабря, 2025
- 11:37
Сомали выразил признательность Азербайджану за поддержку территориальной целостности.
Как сообщает Report, об этом заместитель директора по коммуникациям Министерства иностранных дел Сомали Ахмед Гаашан (Ahmed Gaashaan) написал на своей странице в соцсети X.
"Мы с уважением относимся к позиции Азербайджана в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали. Эта позиция отражает приверженность Азербайджана принципам международного права и защите международно признанной государственности", - отметил Гаашан.
МИД Азербайджана 29 декабря выразил поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в пределах ее международно признанных границ, заявив, что признание региона Сомалиленд независимым государством противоречит нормам и принципам международного права и Уставу ООН.
We acknowledge with respect the position of #Azerbaijan in support of the unity, sovereignty, and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. This stance reflects Azerbaijan’s commitment to the principles of international law and the preservation of recognized… pic.twitter.com/zgBg1zkVC5— Ahmed Gaashaan (@Ahgaashaan) December 30, 2025