    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    • 30 декабря, 2025
    • 11:37
    Сомали благодарит Азербайджан за поддержку территориальной целостности

    Сомали выразил признательность Азербайджану за поддержку территориальной целостности.

    Как сообщает Report, об этом заместитель директора по коммуникациям Министерства иностранных дел Сомали Ахмед Гаашан (Ahmed Gaashaan) написал на своей странице в соцсети X.

    "Мы с уважением относимся к позиции Азербайджана в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали. Эта позиция отражает приверженность Азербайджана принципам международного права и защите международно признанной государственности", - отметил Гаашан.

    МИД Азербайджана 29 декабря выразил поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в пределах ее международно признанных границ, заявив, что признание региона Сомалиленд независимым государством противоречит нормам и принципам международного права и Уставу ООН.

    Сомали Азербайджан Ахмед Гаашан МИД Сомали
    Somali ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyinə görə Azərbaycana təşəkkür edib
    Somalia thanks Azerbaijan for supporting its territorial integrity

