МИД Азербайджана заявил о поддержке территориальной целостности Сомали
- 29 декабря, 2025
- 14:20
Азербайджан подтверждает свою полную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в пределах ее международно признанных границ.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети Х.
Ведомство отметило, что признание региона Сомалиленд независимым государством противоречит нормам и принципам международного права и Уставу ООН.
"Азербайджан сам пережил болезненный опыт иностранной военной оккупации и сепаратизма на своей территории в нарушение международного права. Руководствуясь этими принципами и собственным опытом, позиция Азербайджана остается твердо приверженной сохранению суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств. Мы также призываем международное сообщество действовать ответственно и в полном соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.