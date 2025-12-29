Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МИД Азербайджана заявил о поддержке территориальной целостности Сомали

    Внешняя политика
    • 29 декабря, 2025
    • 14:20
    МИД Азербайджана заявил о поддержке территориальной целостности Сомали

    Азербайджан подтверждает свою полную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Федеративной Республики Сомали в пределах ее международно признанных границ.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети Х.

    Ведомство отметило, что признание региона Сомалиленд независимым государством противоречит нормам и принципам международного права и Уставу ООН.

    "Азербайджан сам пережил болезненный опыт иностранной военной оккупации и сепаратизма на своей территории в нарушение международного права. Руководствуясь этими принципами и собственным опытом, позиция Азербайджана остается твердо приверженной сохранению суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств. Мы также призываем международное сообщество действовать ответственно и в полном соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

    МИД Азербайджана Сомали территориальная целостность
    Azərbaycan XİN: Somalinin "Somalilənd" bölgəsinin tanınması beynəlxalq hüquqa ziddir
    Azerbaijani MFA: Recognition of Somalia's 'Somaliland' region violates int'l law

    Последние новости

    15:06

    В Израиле опасаются новых разногласий с США по Ближнему Востоку

    Другие страны
    15:01

    Байрамов и Бочоришвили обсудили экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению через Грузию

    Внешняя политика
    14:55

    В Испании в результате шторма погибли два человека

    Другие страны
    14:54

    Президент утвердил бюджет ГФСЗ на 2026 год

    Финансы
    14:47

    Президент утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2026 год

    Финансы
    14:47

    В Греции затонула лодка с мигрантами: есть погибшая и пропавшие без вести

    Другие страны
    14:46

    Посол: США и Армения запускают новые совместные инициативы в ключевых сферах

    В регионе
    14:45

    Президент утвердил бюджет Фонда ОМС на 2026 год

    Финансы
    14:42

    BP огласила сроки начала сейсморазведки на месторождении "Шахдениз"

    Энергетика
    Лента новостей