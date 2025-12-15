Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 14:26
    Соглашение Азербайджана и Молдовы о конфиденциальных данных вступает в силу

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации с Молдовой.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий закон.

    Отметим, "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Молдова об обмене и взаимной защите секретной информации" было подписано 19 сентября 2025 года в городе Баку.

    Azərbaycanla Moldova arasında məxfi məlumatın mübadiləsi və qarşılıqlı mühafizəsi sazişi təsdiqlənib

