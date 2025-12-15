Соглашение Азербайджана и Молдовы о конфиденциальных данных вступает в силу
Внешняя политика
- 15 декабря, 2025
- 14:26
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации с Молдовой.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий закон.
Отметим, "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Молдова об обмене и взаимной защите секретной информации" было подписано 19 сентября 2025 года в городе Баку.
